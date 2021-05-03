Значительный спад: На Пасху в Украине заболели COVID 2758 тис. человек

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области

За сутки 2 мая в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев COVID-19, 154 больных скончались, госпитализированы 1591 человек, выздоровели 5 550 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях. В г. Киев выявлено 95 случаев.

Среди новых больных - 116 детей и 23 медработника.

За сутки осуществлено 16 023 тестирований, в частности методом ПЦР-9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 465.

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За сутки 2 апреля в Украине привито против коронавируса 177 человек. С начала вакцинальной кампании - 755 103 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по его мнению, новый рост количества больных на коронавирус произойдет через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.