Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK создали собственный YouTube-канал

Фото из открытых источников

Коллектив журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты указом президента Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone".

"Мы, журналисты трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас. Попытки устроить "Северную Корею", где звучит только та информация, которая выгодна власти, - не пройдут. Украинцы заслуживают правды", - заявляют журналисты.

Подписаться на канал можно по ссылке: https://youtu.be/4-wIHsohn2I

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на пять лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne переехали на резервные адреса zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основных доменов.