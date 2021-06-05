Журналисты выяснили, как украинцев обманом приглашают на работу в секс-агентство

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Рекрутеры секс-агентства приглашают украинцев на должность менеджера по работе с клиентами за 15 тыс. грн/мес. При этом соискатели уверены, что они откликаются на вакансию копирайтера/контент-менеджера в рекламную компанию. Об этом Юлия Сергеева и Анна Пешкова пишут в материале для 112ua.tv.

По данным журналистов, компания, ведущая незаконную деятельность, располагается в центре Киева - на Крещатике. Проститутки, работу которых курируют представители "рекламного агентства", находятся в Москве. В Москве также расположен офис, который занимается продажей секс-услуг на территории Украины.

"Получается удобная "рабочая схема", ведь в Москве этот бизнес прикрыть сложно, так как нет офиса и ответственных лиц. Если же дельцов накроют в Киеве, для московской части бизнеса последствий не будет", - пишут авторы материала.

Тем, кто оставляет резюме на сайте по трудоустройству, приглашают на собеседование через Telegram. На встрече рассказывают, что необходимо публиковать посты в соцсетях, рекламировать некий продукт. Обещают зарплату в районе 15-16 тыс. грн в месяц и гибкий график: 4/2 по 12 часов смена.

Уже к концу первого дня стажировки рекрутеры признаются, что работа на самом деле заключается в посредничестве между заказчиком и проституткой. Те, кто соглашается на такую работу, после инструктажа по сайтам и методам работы проходят простой тест. Для трудоустройства от них требуют только копию паспорта.

"В мои обязанности входило делать описания девочкам, размещать объявления на секс-сайтах. Ежедневно нужно было просматривать, какой сайт сегодня в топе, делать свой топ-5 и рекламиться там. Возможностей пиарить девушек множество, начиная от Badoo и Tinder, заканчивая телеграм-каналами. Я писал просто: "Киев. Выезд в такой-то район. Сумма. VIP" и добавлял много тематических эмодзи. Создавал различные фейковые анкеты на сайтах знакомств, размещал объявления об услугах, например, предлагал "массаж". Мужчина откликается, пишет мне о своих болях в спине, а я ему предлагаю мастурбацию. Так и работал", - рассказывает экс-сотрудник агентства.



По его словам, зарплата зависит от продуктивности и составляет 20% от общей выработки. Максимальная сумма, которую ему удалось заработать, составила 22 тыс. грн за месяц, но в среднем он получал 12-15 тыс. Платили зарплату в конвертах сразу после отработанной смены.

Авторы отмечают, что такие суммы слабо мотивируют сотрудников. В агентстве наблюдается текучка из-за низкого КПД общения и отсутствия перспектив для работников.