Журналисты UkrLive рассказали послам G7 об организованной телеканалом масштабной кампании по вакцинации против COVID-19 и попросили присоединиться к прямым эфирам

Фото из открытых источников

Журналисты телеканала "UkrLive" обратились с открытым письмом к послам G7 и рассказали о масштабной кампании по вакцинации населения против COVID-19, которая проводится вещателем.

В частности, письмо было отправлено: временно поверенной в делах США в Украине госпоже Кристине Квин, чрезвычайному и полномочному послу Японии в Украине господину Кураи Такаши, чрезвычайному и полномочному послу ФРГ в Украине госпоже Анке Фельдгузен, чрезвычайному и полномочному послу Великобритании в Украине госпоже Мелинде Симмонс, чрезвычайному и полномочному послу Франции в Украине господину Этьену де Понсену, чрезвычайному и полномочному послу Италии в Украине господину Пьеру Франческо Дзадзо, чрезвычайному и полномочному послу Канады в Украине господину Роману Ващуку.

Сотрудники телеканала отмечают важность вакцинации против коронавируса, ведь она спасает жизни, и на собственном примере показывают, как это необходимо.

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Журналисты акцентировали внимание, что на сегодняшний день "UkrLive" является единственным украинским телеканалом, который организовал вакцинацию не только своих сотрудников, но и членов их семей. Кроме этого введено правило, согласно которому помимо обязательного наличия сертификата о вакцинации у всех сотрудников телеканала, он еще должен быть и у гостей, которые приходят на эфиры. При этом эфирное время ни в коем случае не предоставляется антивакцинаторам.

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Исходя из этого сотрудники телеканала "UkrLive" попросили послов G7 рассмотреть вопрос о присоединении работников дипломатических ведомств их стран к прямым эфирам с целью поделиться опытом борьбы с COVID-19 на их родине.

Ниже приводим текст письма:

Уважаемая госпожа Симмонс,

Телеканал "UkrLive" пользуется этой возможностью для того, чтобы выразить Вам свое уважение и проинформировать о ряде мероприятий, которые могут быть интересны для дипломатических представительств в Украине, учитывая наше общее понимание важности вакцинации населения против COVID-19.

Сейчас UkrLive остается единственным украинским телеканалом, который проводит масштабную информационную кампанию по популяризации вакцинации. В рамках этой программы телеканал организовал централизованную вакцинацию не только своих сотрудников, но и членов их семей.

Ведущие телеканала UkrLive приняли участие в записи серии социальных роликов под общим названием UkrLive за вакцинацию, в которых обращаются к зрителям с призывом иммунизироваться против COVID-19 и популяризировать прививки среди своих близких.

В рамках ток-шоу и других программ телеканала гости эфира рассказывают о собственном прививочном опыте, поскольку вы верим, что такие истории повышают шансы того, что их знакомые тоже примут решение о вакцинации.

И наконец редакция телеканала "UkrLive" приняла решение не допускать на прямые эфиры не только тех гостей, у которых нет сертификата о вакцинации, но и тех спикеров, которые являются публичными противниками прививки. По нашему убеждению, здоровье человека – это самая высокая общественная ценность, а значит, такие ограничения вполне приемлемы и помогут спасти жизни людей.

Напоследок просим сотрудников вашего дипломатического учреждения присоединяться к нашим эфирам, ведь опыт любой страны по борьбе с распространением COVID-19 может стать неоценимым вкладом в преодоление пандемии во всем мире.

С уважением,

Коллектив телеканала "UkrLive"

Напомним, коллектив телеканала UkrLive выступил с заявлением, что поддерживает действия правительства относительно важности вакцинации населения против пандемии COVID-19. Массовые кампании по вакцинации против коронавируса – это эффективная стратегия предотвращения тяжелого течения инфекции, смертельных последствий и единственный известный способ преодоления COVID-19.

Телеканал UkrLive централизованно провел массовую иммунизацию сотрудников и членов их семей. В течение нескольких дней мобильная бригада медиков проводила вакцинацию. Для сотрудников, у которых "желтый" сертификат вакцинации, будет организован второй этап иммунизации.

Ведущие украинского телеканала запустили информационную кампанию "UkrLive за вакцинацию" для популяризации прививки против пандемии COVID-19. В тематических роликах в формате социальной рекламы ведущие напоминают о необходимости вакцинации. Виталий Дикий, Алена Зинченко, Сергей Гулюк, Елена Кирик, Эдуард Глеза, Александр Ролдугин, Дарья Чирах, Андрей Рудый, Ольга Волкова, Анастасия Марченко, Юлия Боднар, Василий Апасов, Юлия Колтак и другие открыто обращаются к каждому с призывом прививаться против COVID-19.