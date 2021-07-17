Журналисты "Першого Незалежного" рассказали о третьем дне фестиваля "Славянский базар"

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Корреспонденты "Першого Незалежного" продолжают освещать легендарное песенное событие лета – фестиваль "Славянский базар" – и собирают для зрителей актуальную информацию о выступлениях, атмосфере, реакции и мыслях людей.

Третий день фестиваля запомнился для участников как один из важнейших дней.

"Несмотря на невероятную жару, на фестиваль пришло очень много людей. Я сбился со счета от того количества исполнителей и коллективов, которые выступали на сцене. Сегодня проходит жеребьевка, в частности, международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". В конкурсе молодых исполнителей Украину будет представлять Рената Штифель", - рассказал специальный корреспондент "Першого Незалежного" Сергей Михайлин.

16 июля недалеко от Витебска проходила жеребьевка. Штифель будет открывать конкурсный день украинской народной песней "Рідна мати моя" (автор слов – Андрей Малышко, композитор Платон Майборода). Всего за первенство будут бороться 15 участников из разных уголков мира.

Корреспонденты телеканала также отметили, что накануне фестиваля возле центральной дирекции "Славянского базара" открыли мемориальную табличку заслуженному деятелю культуры Республики Беларусь, основателю "Славянского базара" Родиону Басу.

Во время третьего фестивального дня работало более 80 площадок под открытым небом, где выступали уличные музыканты, актеры и певцы.

Напомним, 15 июля состоялось торжественное открытие ХХХ юбилейного международного фестиваля искусств "Славянский базар - 2021". Впервые ведущей мероприятия стала украинская топ-ведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко. Летний амфитеатр собрал под куполом целое созвездие известных звезд из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира, мероприятие собрало более 5000 зрителей.