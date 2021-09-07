Журналисты незаконно закрытых Зеленским медиа встретились с французскими сенаторами и проинформировали их о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине

Коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты четырех оппозиционных телеканалов - "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne и Zik, а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net", - напомнили, что власть в лице президента Владимира Зеленского грубо нарушила принципы верховенства права, закрыв независимые СМИ.

"Грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишения СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов: "112 Украина", Newsone и Zik. Обычным письмом заместителя председателя СБУ, и, опять же, без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.ua" и "Шарий.net", - говорится в открытом письме журналистов к сенаторам.

Представители СМИ призвали французских политиков во время дальнейших контактов с украинской властью дать понять, что ограничение свободы слова и, в частности, блокирование украинских СМИ без независимого судебного разбирательства серьезно подрывает верховенство закона в Украине и поэтому неприемлемо для Европейского Союза.

"Для нас большая честь встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине. Мы уверены, что Ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека. Мы призываем Вас во время дальнейших контактов с украинской властью дать понять, что ограничение свободы слова и, в частности, блокирование наших СМИ без независимого судебного разбирательства серьезно подрывает верховенство закона в Украине и поэтому неприемлемо для ЕС. Кроме этого, просим Вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг закрытых СМИ, и инициировать обсуждение этого вопроса на заседаниях Сената Франции", - говорится в письме.

"Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано. Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов. Надеемся на Вашу поддержку", - резюмируют журналисты.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов обратились в Управление верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

В конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.