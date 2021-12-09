Журналисты незаконно закрытых телеканалов встретились в Бухаресте с представителями украинской диаспоры и рассказали о давлении на свободу слова и попытке ввести в стране цензуру

NewsOne

Журналисты незаконно закрытых Зеленским телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK и Перший Незалежний в четверг, 9 декабря, встретились в Бухаресте с представителями украинской диаспоры в Румынии, а также с бывшими и нынешними румынскими политиками.

Сотрудники СМИ рассказали о ситуации со свободой слова в Украине, как она ограничивается действующей власти и о попытках ввести цензуру в стране.

По словам генпродюсера телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, европейцы не могут понять, как в стране, где должна царить демократия без суда и следствия могут закрывать телеканалы.

"Нас поддерживают. Для европейцев и наших сограждан живущих здесь в Европе - это дико и непонятно как можно без суда и следствия по желанию какой-то группы людей взять и закрыть лидирующие информационные каналы. Мы скоро должны стать нормальной европейской страной, где ценят свободу слова, где по щелчку пальца невозможно закрыть телеканалы и необходимо для этого пройти весь судебный процесс и доказать вину", - указал он.

"Знаю, что в Украине закрывают СМИ и телеканалы. И это очень плохая тенденция. Такая деспотичная политика действующей власти касается и нас, румын, потому что одновременно ограничивают права румынской диаспоры в Украине с помощью закона о языке", - отметил участник встречи, профессор Николай Юга.

"Приятно, что люди собираются в европейских цивилизованных странах, которые в свое время уехали из Украины в поисках лучшей жизни, но тем не менее не перерезали ту самую пуповину с Украиной и смотрели телевидение, которое выступало площадкой для всех сил политических и демократических и оппозиционных и провластных, но теперь не имеют такую возможность", - подчеркнул ведущий, корреспондент Андрей Лащ.

Участник акции профессор Павел Романюк отметил, что "Украина и Румыния жили вместе испокон веков, но это правительство, которое пришло к власти закрывает телеканалы и украинцы из Румынии не имеют доступа к информации. Это правительство не хочет, чтобы украинцы из Румынии знали как живут наши братья".

"Телеканал 112 я смотрел всегда. Там всегда говорили правду. На других каналах врали. Там постоянно все меняют. Я сам не понимаю, что происходит. У людей в Украине пенсии по 70 долларов. Разве так можно жить?" - задается вопросом участник встречи Михаил Лаурук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Более 150 украинцев, живущих в Чехии, во вторник, 7 декабря, собрались возле отечественного дипучреждения в Праге и требовали перестать оказывать давление на телеканалы в Украине. Собравшиеся на протест представители украинской диаспоры рассказали, что ранее узнавали о новостях с родины в эфирах украинских вещателей, в частности, "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Першого Незалежного". Но после незаконного закрытия этих каналов потеряли доступ к разносторонней информации. В связи с этим они выступили с призывом к украинской власти возобновить работу этих медиа.

Уже 9 декабря сотрудники закрытых Зеленским СМИ встретились с украинской диаспорой в Бухаресте и поведали о попытке нынешней власти ввести в Украине цензуру.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.