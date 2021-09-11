Журналисты незаконно закрытых медиа пришли на форум YES, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине

Перший Незалежний

Сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

В частности, они напомнили, что власть в лице президента Владимира Зеленского грубо нарушила принципы верховенства права, закрыв с помощью санкций СНБО независимые СМИ.

По словам ведущего телеканала "Перший Незалежний" Дениса Жарких, журналисты пришли на акцию, чтобы защищать принципы свободы слова.

"Мы пришли защищать свободу для своих зрителей... Это действительно очень важно, мы защищаем свободу слова, свои права, мы защищаем другой путь, другое мышление. И если у нас, собственно, у страны обрезают мозги, у страны обрезают какие-то мысли – то это делают плохо стране, это делают плохо зрителям. Ну и то, что в нашей стране не все в порядке, если мы за 30 лет не дошли до уровня УССР по экономике, то, наверное, что-то не так. Реакция, как видите, есть, просто у Зеленского нет реакции. Но если у Зеленского нет мозгов – нет понимания, что такое демократическое общество, что такое демократическое государство, куда его вообще нужно вести, а не просто кривляться и снимать видосики. Это проблема Зеленского, а не проблема украинского народа, не проблема украинского государства. Недавно выступил Виктор Владимирович Медведчук, где сказал, что нужно сопротивляться. Но он призвал это не к Майдану, а осмыслению. Самое главное – верните свободу слова в Украине. Это необходимый элемент, чтобы начать возрождение Украины, по-другому никак не получиться", – отметил Жарких.

"Я всегда поддерживаю все акции, которые, в первую очередь, власть направляет против журналистов, а мы выступаем против власти, потому что то, что творится сегодня у нас со СМИ, вообще-то, не вписывается ни в какие рамки ни евро ценностей, ни других ценностей, которые существуют в этом мире, особенно в рамках свободы слова и свободы мыслей и волеизъявления граждан Украины и, в том числе, украинских журналистов. Поэтому мы сегодня здесь, где собрались многие представители ЕС, США, чтобы продемонстрировать им, что украинские журналисты – их не сломить, они будут и дальше", – прокомментировал акцию политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

По мнению политолога Алексея Якубина, закрытие телеканалов в Украине – центре Европы – это беспрецедентно.

"Международное давление или вот такие точечные акции несомненно влияют на ситуацию. Сейчас просто нужно делать то, что нужно. Привлекать внимание международных политиков к сложившейся ситуации в Украине – это важно, поскольку это в любом случае на них влияет. Потому что они со всех амвонов рассказывают о свободе слова, демократических стандартах, и тут эта ситуация с закрытием телеканалов им напоминает, что за словами должны быть еще и действия. Это касается как украинских, так и западных политиков. Я считаю, что проведение акций, написание обращений и писем – это важные вещи", – считает Якубин.

Кроме того, накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского, в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.