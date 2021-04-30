Журналисты нашли и показали загородный дом Юзика из "Слуги народа"

Дом записан на жену нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков Фото из открытых источников

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, организовал масштабное строительство загородного имения в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщает "Страна".

Как отмечается, участок площадью 18 соток с недостроенным домом площадью 260 кв. м расположен в поселке Процев Бориспольского района. В декларации нардепа указано, что все это принадлежит его жене Татьяне.

"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - говорится в материале.

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Как отмечается, подобные коттеджи на сайтах по продаже недвижимости стоят от 300 до 500 тыс. долларов в зависимости от степени готовности объекта.

Сейчас же народный депутат Корявченков вместе с семьей живет на Позняках, где у них есть трехкомнатная квартира на 104 кв. метра.

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Напомним, ранее стало известно, что новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко за прошлый год задекларировал 5,145 млн грн доходов.