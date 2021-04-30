Журналисты нашли и показали загородный дом Юзика из "Слуги народа"
Дом записан на жену нардепа
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, организовал масштабное строительство загородного имения в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщает "Страна".
Как отмечается, участок площадью 18 соток с недостроенным домом площадью 260 кв. м расположен в поселке Процев Бориспольского района. В декларации нардепа указано, что все это принадлежит его жене Татьяне.
"На месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы", - говорится в материале.
Как отмечается, подобные коттеджи на сайтах по продаже недвижимости стоят от 300 до 500 тыс. долларов в зависимости от степени готовности объекта.
Сейчас же народный депутат Корявченков вместе с семьей живет на Позняках, где у них есть трехкомнатная квартира на 104 кв. метра.
Напомним, ранее стало известно, что новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко за прошлый год задекларировал 5,145 млн грн доходов.