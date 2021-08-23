Журналист "Страны" о митинге закрытых телеканалов: Нас объединяет то, что мы критикуем эту власть, а она этого не любит

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Власть ведет диалог с "неугодными" для нее средствами массовой информации с позиции силы, накладывая политические санкции без юридической основы. Об этом сообщил журналист издания "Страна.ua" Владислав Бовдрук во время митинга закрытых телеканалов под зданием Национальной оперы.

По его словам, действующая украинская власть в нарушение закона оказывает давление на издания и телеканалы, так как очень чувствительна к какой-либо критике. Он добавил, что несмотря на такие действия, официальных решений о закрытии изданий не поступало.

"Вот так действует наша власть: когда ты пытаешься с ней вести диалог, они разговаривают с позиции силы. А когда радикалы говорят с властью с позиции силы, тогда она хочет с ними говорить и прислушивается к их мнению", - сказал Бовдрук.

Журналист подчеркнул, что действия власти уже превратились в режим, так как людям не дают возможности обратиться в суд и оспорить решение. Он отметил, что вместо этого на граждан накладывают политические санкции, которые одобрил публично сам президент.

"Эти политические решения, которые подтвердил ранее президент, не носят под собой никакой юридической основы. Оппозиционную журналистику просто "зачищают" под видом борьбы с пропагандой и агрессором", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.