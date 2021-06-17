Журналист "Першого Незалежного": Украинской власти плевать на международные дипинституции, на мир и права человека

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Украинской власти плевать на международные дипломатические институции, на мир и права человека. Об этом заявила журналист "Першого Незалежного" Юлия Колтак в ходе акции в поддержку трех незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK.

Сегодня журналисты "Першого Незалежного" передали в ООН письмо с просьбой повлиять на украинскую власть, чтобы она возобновила вещание трех незаконно закрытых оппозиционных телеканалов.

"Мы, во-первых, выражаем особую благодарность Организации Объединенных Наций, в частности, Верховному комиссару по правам человека, за то что обратили внимание на ситуацию, которая сложилась в нашей стране... ООН была основана в 1945 году как мировой форум беспрецедентной дипломатии, международная дипломатическая институция, которая защищает безопасность и мир во всём мире и права человека в частности. Но, как видим, нашей власти плевать и на международные дипломатические институции, и на мир, и на права человека", - отметила журналист.

Она добавила, что в отношении журналистов трех незаконно закрытых телеканалов нарушены 7 статей Международной конвенции по правам человека. В частности, нарушено право на труд, право на выражение своих собственных мыслей, право высказываний.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.