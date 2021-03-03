"Жив и здоров": Зеленский рассказал о самочувствие после COVID-прививки
Также глава государства хочет, чтобы темпы вакцинации ускорились
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя вполне нормально после того, как получил первую прививку от коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Украинская правда.
Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Это важно. Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно. Хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами - и, мне кажется, жив и здоров", - сказал президент.
Кроме этого, Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами.
"Пока темпы не очень быстрые. Но вакцина есть, вопрос сейчас не в количестве вакцин", - добавил глава государства.
Напомним, накануне во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.