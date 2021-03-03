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"Жив и здоров": Зеленский рассказал о самочувствие после COVID-прививки

Владимир Зеленский Фокус

Также глава государства хочет, чтобы темпы вакцинации ускорились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя вполне нормально после того, как получил первую прививку от коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Украинская правда

Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Это важно. Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно. Хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами - и, мне кажется, жив и здоров", - сказал президент.

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Кроме этого, Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами.

"Пока темпы не очень быстрые. Но вакцина есть, вопрос сейчас не в количестве вакцин", - добавил глава государства. 

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Напомним, накануне во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.

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