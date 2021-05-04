Житомирская область выходит из "красной" зоны карантина
Она перейдет в "оранжевую" зону
В Украине сократили "красную" зону карантина, выведя из нее Житомирскую область. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 5 мая.
"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Тем временем, в Черкасской области превышен показатель новых случаев коронавирус, а также два дня подряд - уровень госпитализаций. Эта область на грани попадания в "красную" зону.
Ранее главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии.