Житомирская область выходит из "красной" зоны карантина

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Она перейдет в "оранжевую" зону

В Украине сократили "красную" зону карантина, выведя из нее Житомирскую область. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с 5 мая.

"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Тем временем, в Черкасской области превышен показатель новых случаев коронавирус, а также два дня подряд - уровень госпитализаций. Эта область на грани попадания в "красную" зону.

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Ранее главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко заявил, что сейчас у инфицированных COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии.