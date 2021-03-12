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Житомирская область отменила внутренние автобусные рейсы

Фото из открытых источников

Ограничение начало действовать сегодня, 12 марта

В Житомирской области, которая находится в красной зоне эпидемической опасности, отменили все внутриобластные автобусные рейсы. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на табло автовокзала "Житомир", передает Укринформ.

Согласно сообщению, в Житомирской области отменили все автобусные рейсы в пределах области. В то же время, межобластные и международные автобусы курсируют.

По словам начальника отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерия Ясинецкого, транспорт не курсирует в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №154 от 24 февраля.

"Постановлением введены дополнительные ограничения к областям, которые находятся в красной зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действует, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - добавил Ясинецкий.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордно большое количество новых случаев заражения коронавирусом - 12 946. В частности, наибольшее число новых подтвержденных заболевших зарегистрировано в Житомирской области - 1310 заражений за день.

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