Житомирская область отменила внутренние автобусные рейсы

Ограничение начало действовать сегодня, 12 марта

Согласно сообщению, в Житомирской области отменили все автобусные рейсы в пределах области. В то же время, межобластные и международные автобусы курсируют.

По словам начальника отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерия Ясинецкого, транспорт не курсирует в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №154 от 24 февраля.

"Постановлением введены дополнительные ограничения к областям, которые находятся в красной зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действует, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - добавил Ясинецкий.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордно большое количество новых случаев заражения коронавирусом - 12 946. В частности, наибольшее число новых подтвержденных заболевших зарегистрировано в Житомирской области - 1310 заражений за день.