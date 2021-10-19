Житомир ужесточает карантин: Введут ограничения на работу рынков и ТЦ

Фото из открытых источников

Ответственность за соблюдение мер возложили на руководителей предприятий

В Житомире с 23 октября ужесточат карантинные ограничения. Об этом шла речь на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как отмечается, в городе введут дополнительные ограничения по работе продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг при следующих условиях:

1 человек на 10 кв. м;

не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;

допуск посетителей только в защитных средствах.

При этом ответственность за соблюдение мер возложили на руководителей предприятий.

Кроме того, в Житомире вводятся дополнительные ограничения в работе заведений питания. Они будут работать с 6:00 до 23:00.

Предполагается не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками. Посетителей в заведение будут пускать только в средствах защиты.

Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Известно, что отелям и хостелам будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников заведения.

Напомним, ранее во Львове приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В городе запретят работу ночных клубов и ограничат работу заведений общественного питания.