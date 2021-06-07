Житомир станет первым городом, где запустят пилотный проект "Админсервис Ветеран"

Проект даст возможность ветеранам, семьям погибших защитников быстро и эффективно получать услуги

В Житомире впервые в Украине запустят пилотный проект сервиса по обслуживанию ветеранов войны, членов семей погибших. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Как отмечается, Министерство по делам ветеранов и Житомирский городской совет подпишут меморандум о запуске совместного пилотного проекта по обслуживанию ветеранов войны, членов семей погибших.

Так, с 7 июня в Житомире заработал Прозрачный офис, который будет предоставлять более 400 услуг.

В рамках проекта в "прозрачном офисе" будут оборудованы два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Министерства по делам ветеранов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это даст возможность ветеранам, семьям погибших защитников быстро и эффективно получать услуги и улучшит качество обслуживания защитников Украины.

"Это первый пилотный проект в Украине. Такие центры должны быть по всей стране. Это все делается для улучшения условий обслуживания ветеранов и семей погибших. В ближайшее время мы подпишем меморандум и продолжим реализацию проекта", - отметил первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство по делам ветеранов хочет создать бюджетное учреждение Украинский ветеранский фонд, которое будет иметь целью оказание поддержки проектам, стартапам, другим инициативам ветеранов войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших.