Житомир отсрочил усиление карантина для бизнеса на три дня

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Сотрудникам ресторанов, кафе, рынков и сферы торговли дают время на вакцинацию от COVID

В Житомире усиление противоэпидемических мер для бизнеса будет введено не с 23 октября, а с 26. Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, ужесточения карантина для представителей бизнеса начнет действовать с 26 октября.

Также сообщается, что дополнительное время дали, чтобы люди имели возможность пройти вакцинацию.

"На сегодня мы пока еще не в "красной" зоне, и прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или в понедельник, 25 октября", - отметил глава Житомирского горсовета.

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Как сообщалось ранее, в Житомире с 23 октября ужесточат карантинные ограничения. Ответственность за соблюдение мер возложили на руководителей