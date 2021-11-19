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Жители Земли стали свидетелями самого длинного лунного затмения почти за 600 лет

Жители Земли стали свидетелями самого продолжительного лунного затмения почти за 600 лет Reuters

Явление началось в 11:04 по Киеву и продолжалось 3 часа и 28 минут

Жители Земли стали свидетелями самого длинного частичного лунного затмения за последние почти 600 лет. Уникальное явление длилось почти 3,5 часа. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, 19 ноября произошло самое длинное лунное затмение с 1440 года.

Явление началось в 11:04 по Киеву и продолжалось 3 часа и 28 минут. 

В тени Земли оказалось 97,4% лунного диска. При этом спутник нашей планеты на какое-то время стал яркого кровавого оттенка.

Лучшее затмение было видно в Северной и Южной Америке, а также в Азии и Австралии

В Украине увидеть затмение можно было с помощью видеотрансляции.

В следующий раз подобное явление произойдет в 2669 году.

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Напомним, ранее мы писали, что в пятницу, 19 ноября, состоится самое длинное за 100 лет лунное затмение, которое будет видно в Северной и Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии. Это затмение считается частичным, но в тень Земли погрузится 97,4% спутника.

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