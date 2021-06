Жители Земли стали свидетелями редкого кольцеобразного солнечного затмения. Фото

Последнее подобное затмение было 55 лет назад, а следующее - состоится 21 июня 2039 года

Сегодня, 10 июня, люди из разных уголков планеты стали свидетелями редкого кольцеобразного солнечного затмения, получившее название "огненное кольцо". В сети начали распространять фотографии и видео удивительного явления.

Как известно, в Украине можно было наблюдать закрытие Солнца только на 12%. В США и других странах Европы была видна частичная фаза затмения. А вот максимальную фазу можно было наблюдать в Канаде и Гренландии.

К слову, в прошлый раз такое затмение было 55 лет назад, а следующее - состоится 21 июня 2039 года.

What a way to start the day!



Incredible shot of the "ring of fire" #SolarEclipse over the Capitol this morning from Arlington, Virginia. pic.twitter.com/OAtredqkiH — Bill Nelson (@SenBillNelson) June 10, 2021

Good morning to everyone, but especially the Sun and Moon forming today's #SolarEclipse. The full annular, or "ring of fire" eclipse was only visible in the far north, but @nasahqphoto captured images of the partial eclipse. https://t.co/qbR8koKjEJ pic.twitter.com/hqSAQ54wD5 — NASA (@NASA) June 10, 2021

Winner!

Crescent sunrise ☀️❤️#PartialSolarEclipse

over Baltimore from my friend

Tim Shahan #SolarEclipse pic.twitter.com/C7yXaUtKDn — Justin Berk (@JustinWeather) June 10, 2021

Eyes to the skies: the solar eclipse is coming!

The partial solar eclipse starts at 10:07am BST on Thursday, June 10 in the UK, reaching its maximum at 11:14am and concluding at 12:26pm, lasting for two hours and 15 minutes.

Let's hope the weather gods are kind!#SolarEclipse pic.twitter.com/q3pTOg7Efe — Mark Rees (@reviewwales) June 9, 2021

Благодаря твиленте узнал, что через рентген хорошо видно затмение и быстро откопал у себя один старый снимок. #SolarEclipse #日食 pic.twitter.com/AXy7funCnK — 人間失格 (@huoxingren66) June 10, 2021

Unbelievable good fortune for a break in the cloud during Greatest Eclipse! Then at 11:14 the cloud rolled back over. Wow! #SolarEclipse pic.twitter.com/j9s27skw34 — Tom Kerss FRAS (@tomkerss) June 10, 2021

Time lapse: The #SolarEclipse rises behind the Mackinac Bridge in northern Michigan this morning. pic.twitter.com/qzszdG1iuk — John Kraus (@johnkrausphotos) June 10, 2021

Новости по теме: Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня: Кто и как может увидеть астрономическое явление

Напомним, 26 мая, жители Тихоокеанского региона стали свидетелями редкого явления – полного лунного затмения, которое раз в 6-12 лет совпадает с суперлунием. Лучше всего явление было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и в Австралии. Кроме того, наблюдать необычное "небесное шоу" частично смогли жители запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии. Украинцы явление не увидели, поскольку оно началось в 14:25 по киевскому времени и продолжалось примерно 14,5 минуты.