Жители Киева смогут оплачивать коммуналку через мобильное приложение

Киевляне смогут оплатить коммуналку по телефону Фото из открытых источников

Пользователи приложения могут оплатить счета за коммунальные услуги без комиссии картой киевлянина

В Киеве запустили мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что приложение доступно для загрузки в App store и Google Play. Чтобы оплачивать коммунальные услуги с помощью телефона, нужно установить приложение на смартфон, зарегистрироваться и ввести личные данные. После успешной регистрации необходимо добавить объект (квартиру).

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"Ежемесячно по выбранному объекту будут поступать электронные счета, которые можно оплатить за несколько минут. Пользователи приложения могут рассчитаться за потребленные жилищно-коммунальные услуги без комиссии карточкой киевлянина", – отметил генеральный директор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина.

ЦКС

Напомним, ранее ПриватБанк предложил своим клиентам старшего поколения, в частности, получателям пенсии и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону.