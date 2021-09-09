Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму: Людям угрожают

Так называемая "власть" оказывает давление только на тех людей, кто получил паспорт России

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий заставляют голосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В случае отказа – им грозит штраф и увольнение. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Дом" .

По ее словам, так называемая "власть" оказывает давление только на тех людей, кто получил паспорт России.

"Около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах. С августа открыто 396 информационных центров, дающих разъяснения гражданам Украины, которые теперь имеют паспорта РФ, как же им проголосовать", – сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что жителям ОРДЛО выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", – сказала она.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что в Украине на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей числятся пропавшими без вести 258 человек.