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Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму: Людям угрожают

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Так называемая "власть" оказывает давление только на тех людей, кто получил паспорт России

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий заставляют голосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В случае отказа – им грозит штраф и увольнение. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, так называемая "власть" оказывает давление только на тех людей, кто получил паспорт России.

"Около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах. С августа открыто 396 информационных центров, дающих разъяснения гражданам Украины, которые теперь имеют паспорта РФ, как же им проголосовать", – сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что жителям ОРДЛО выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", – сказала она.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что в Украине на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей числятся пропавшими без вести 258 человек.

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