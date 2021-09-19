Жил во времена викингов и майя: Ученые определили возраст кита, которого нашли в Антарктиде

Также ученые выяснили, к какому виду принадлежал этот кит

"Наконец ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет). Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении.

Также ученые выяснили, что это синий кит – самый большой кит и вообще животное в мире. По длине челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к Южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

"Это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. По причине китобойного промысла до 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысел восстановления популяции не происходило. На середину 1980-х, по данным Международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей", - добавили в НАНЦ.

К слову, следующие исследования останков кита будут включать генетический анализ, что позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

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Напомним, в мае этого года украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" отобрали образцы скелета и тканей кита, останки которого "помнят еще зимовщики первой экспедиции (1996-97 годы)". В частности, биологи отобрали образцы мягких тканей, чтобы провести радиоуглеродный анализ, который позволит установить возраст животного, а анализ белков — его вид.