Жерара Депардье обвинили в изнасиловании: Что известно

Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое произошло в парижском доме актера в августе 2018 года

Знаменитого французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных в 2018 году в отношении актрисы в возрасте 20 лет. Об этом 23 февраля сообщает AFP со ссылкой на собственный источник в суде.

Отмечается, что предварительное расследование обвинений в изнасиловании против 72-летнего Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом прошлого года было восстановлено, что привело к возбуждению уголовного дела в декабре.

Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое произошло в парижском доме актера в августе 2018 года.

Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что его подзащитный, находящийся на свободе, но – под судебным надзором, "полностью отвергает обвинения".

По словам источника, близкого к делу, Депардье – друг семьи этой актрисы.

Согласно информации некоторых СМИ, Депардье и актриса репетировали сцену из театрального спектакля, но, как утверждали источники, "в этой встрече не было ничего профессионального".

Имя девушки, обвиняющей Депардье в домогательствах и насилии, не раскрывается. Адвокат Элоди Туйон-Хибон выразила надежду, что "личное пространство ее клиентки будет уважаться" по мере развития дела.

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