Женский день: Как будут отдыхать украинцы 8 Марта и чего ожидать от погоды

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В связи с государственным праздником будет долгий уикенд

Украинцы в этом году будут в марте сразу три выходных. Согласно статьей 73 Кодекса законов о труде Украины 8 марта (Международный женский день) праздничный и нерабочий день.

В частности, 6 и 7 марта суббота и воскресенье, а сам праздник приходится на понедельник. Поэтому в Украине будет своеобразный трехдневный уикенд.

Кроме этого, Международный женский день совпадает с началом Масленицы. Вероятно, что букеты тюльпанов будут сопровождаться угощением душистыми блинами.

Относительно погоды в Украине, то она будет относительно прохладной, однако без осадков. Например, по данным синоптиков, 8 марта днем в Ивано-Франковской области столбик термометра днем поднимется до +12 градусов тепла, в Черновицкой до +11, а в Житомирской до +10. Не менее тепло и солнечно на Львовщине, Закарпатье и Хмельницкой областях – 8-9 градусов с отметкой "+".

В Ровенской, Винницкой, Волынской, Черниговской и Николаевской областях средняя дневная температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. На Киевщине и Одесской области столбик термометра на Международный женский день будет показывать + 7 градусов. А на Кировоградщине и Херсонщине – 3 градуса тепла.

Однако, морозно будет в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях – от -1 до -3 градусов. В Запорожской и Харьковской областях до 4 градусов мороза. А холоднее всего - на Донетчине и Луганщине, в частности до 8 градусов с отметкой "-".

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Напомним, что, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет тепло, как весной. В частности, столбик термометра местами будет показывать + 16 градусов.