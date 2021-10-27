Желтые COVID-сертификаты теперь можно распечатать в "Дії"

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Документ с первой дозой можно получить с помощью электронной подписи

В Украине на портале "Дія" появились желтые сертификаты о вакцинации первой дозой COVID-вакцины, которые можно сохранить на телефон и распечатать. Об этом говорилось в Telegram-канале приложения.

Как отмечается, сертификаты с первой дозой вакцины можно получить без биометрических документов, воспользовавшись только электронной подписью (КЭП).

Кроме этого, с помощью портала "Дія" можно получить и желтый СOVID-сертификат. Для этого нужно:

авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП);

нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги";

подписать согласие об обработке персональных данных КЭП;

ожидать сообщения от "Дії" после ее обработки данных о вакцинации.

Напомним, что ранее в Украине работали над усовершенствованием получение COVID-сертификатов в приложении "Дія". Планировалось упростить процедуру генерирования документа и включения дополнительной функции.

В то же время, Минцифры работает над исправлением алгоритма внесения данных врачами.