Желтая зона в Украине начнет действовать уже завтра: Какими будут новые правила карантина

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Ограничений можно избежать при условии вакцинации

В Украине в полночь 23 сентября начнет действовать желтая зона карантина и начнут действовать усиленные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Как отмечается, 21 сентября госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе всей Украины в желтую зону адаптивного карантина. Решение вступает в силу в 00:00 23 сентября. Усиление карантина обусловлено ухудшением эпидситуации в стране.

По словам экспертов, худшая ситуация с коронавирусом наблюдается в западных областях, в частности, в Черновицкой области. Также эксперты сомневаются в том, что Украина в этом году сможет вернуться в "зеленую" зону.

Так, отныне в желтой зоне карантина действуют следующие правила:

за столиком в кафе могут сидеть не более 4 человек;

массовые мероприятия проводятся с расчетом один человек на четыре квадратных метра;

в кино и театрах залы могут быть заполнены лишь на половину;

фитнес-центры и бассейны могут работать при условии соблюдения нормы - один человек на 10 квадратных метров.

Однако, ограничений "желтой" зоны можно избежать при условии вакцинации. То есть, если 80% персонала получили хотя бы одну дозу вакцины, бизнес может продолжить работать без ограничений. Но посетители также должны быть привиты.

Кроме этого, кино и театры, как и вся сфера культуры, может работать не только при вакцинации, но и при наличии ПЦР-теста или теста на антиген.

Чтобы подтвердить факт вакцинации, украинцы, получившие хотя бы одну дозу вакцины могут сгенерировать в приложении "Дія" COVID-сертификат.

Как известно, после первой дозы выдается желтый сертификат на 120 дней максимум, а после полного курса вакцинации - зеленый сертификат сроком на год.

Также сейчас в разработке COVID-сертификаты для переболевших на 160 дней. В Минцифры планируют запустить их ориентировочно в октябре. Кроме этого, будет и COVID-сертификат для отрицательных ПЦР-тестов (срок действия 72 часа).

А школы, в условиях карантина, смогут работать при вакцинации 80% педагогов хотя бы одной дозой. Также допускается наличие ПЦР-теста.

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"Те школы, которые не соответствуют норме по вакцинации педагогов будут закрыты на карантин, а не переведены на дистанционку", - сообщили в некоторых облгосадминистрациях.

В то же время для транспорта желтая зона не предусматривает ограничений. Так, общественный транспорт продолжит работать в привычном режиме.

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Как сообщалось ранее, в Украине при "желтой" зоне карантина работать в очном формате смогут только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации. У персонала должен быть один из COVID-сертификатов: желтый сертификат; зеленый сертификат; международное свидетельство о вакцинации; справка 063; COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.