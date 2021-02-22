live
Новости » Общество Читати новину українською

Желтая карточка за язык: Во Львове разгорелся скандал во время футбольного матча

Главный судья матча так и не предоставил объяснения

Во время матча 15 тура чемпионата Украины Львов - Колос главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра из-за замечания относительно языка общения. Об этом сообщает Footballua.tv

По словам тренера, во время спора с четвертым арбитром матча Виктором Копиевским (Кропивницкий) Шумский попросил обращаться к нему на украинском языке, за что и был наказан главным рефери. 

Новости по теме: Названа дата начала применения штрафов за отказ обслуживать на украинском языке

"Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку", - рассказал тренер львовян.

Шумский также добавил, что главный судья так и не объяснил причину желтой карточки. Тренер требует, чтобы "всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть".

Новости по теме: "На украинском, пожалуйста": В стране вступила в силу статья языкового закона относительно сферы услуг

Напомним, недавно стало известно, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января получил 605 жалоб о нарушении закона, обязывающего сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Планы ВРУ. Санкции против оппозиции. Лобби для
Санкции СНБО. Вакцинация провалена. Годовщина Майдана. Языковой закон | Ток-шоу
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу