Желтая карточка за язык: Во Львове разгорелся скандал во время футбольного матча

Главный судья матча так и не предоставил объяснения

Во время матча 15 тура чемпионата Украины Львов - Колос главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра из-за замечания относительно языка общения. Об этом сообщает Footballua.tv.

По словам тренера, во время спора с четвертым арбитром матча Виктором Копиевским (Кропивницкий) Шумский попросил обращаться к нему на украинском языке, за что и был наказан главным рефери.

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"Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку", - рассказал тренер львовян.

Шумский также добавил, что главный судья так и не объяснил причину желтой карточки. Тренер требует, чтобы "всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть".

Напомним, недавно стало известно, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января получил 605 жалоб о нарушении закона, обязывающего сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке.