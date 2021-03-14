Ждать Pfizer нет смысла: В Минздраве заявили, что украинцы не смогут выбирать вакцину

Фото из открытых источников

По словам главного санврача, граждане не имеют такого права

Украинцам нет смысла ждать прибытия в страну вакцины против COVID-19 американской компании Pfizer, чтобы сделать прививку именно ею, а не уже имеющейся индийской Covishield.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Телеграм-канал МОЗ "Коронавирус в регионах".

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как использовать этот продукт наиболее эффективно", – констатировал он.

Новости по теме: Список побочных эффектов вакцины AstraZeneca расширили

Заметим, по состоянию на сегодня в Украине сделали 51 137 прививок против коронавируса вакциной от Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Нынче Украина на последней позиции в рейтинге стран Европы относительно проведенных прививок от коронавируса.