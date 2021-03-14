Жара, засуха и бури с градом: Синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине

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Жарче всего будет в середине июля и начале августа

Лето в 2021 году погодные аномалии может стать рекордно теплым. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, передает Сегодня.

По ее словам, климат в Украине постепенно, но неуклонно становится все теплее. И 2021 год не станет исключением.

"Характерной особенностью 2020 года была не только аномально высокая температура воздуха, а и дефицит осадков, что привело к длительной засухе, проблем с водными ресурсами и лесных пожаров. По оценкам Всемирной метеорологической организации, ожидается, что 2021 год также будет аномально теплый", - отметила Балабух.

При этом синоптик добавила, что весной и летом на погоду в мире и Украине будет влиять такой природный феномен, как Ла-Нинья.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике... Это означает, что циклоны, которые неизбежно будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в прошлом году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", - отметила она.

Кроме этого, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, весна порадует теплом. В частности, плюсовая температура будет на столбиках термометра лишь в 20-ых числах апрелях. Первая половина мая будет теплая и с дождями, во второй половине станет прохладнее, будут идти дожди.

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Специалист также предупредил о значительном повышении средней температуры воздуха именно в середине июля и в начале августа. Осенние холода начнутся уже со средины сентября, в результате чего ожидается ранний снег в ноябре. А первый месяц зимы будет по-настоящему морозным и снежным.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня на подавляющей части территории Украины ожидается переменно облачная погода, без осадков. Дождливо только в западных регионах.