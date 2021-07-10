Жара до + 34: Прогноз погоды в Украине на выходные

На Закарпатье и Прикарпатье местами возможны кратковременный дождь и гроза

Так, 10 июля на территории страны прогнозируется небольшая облачность. Только днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

На западе днем прогнозируется 30-33°, ночью 17-19°, на востоке температура составит днем 31-33°, ночью 16-19°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере днем ожидается 31-33°, а ночью 16-20°. На юге днем также столбик термометра будет колебаться 31-33°, ночью 18-20°.

В столичном регионе 10 июля также без осадков. Температура по Киеву ночью 18-20°, днем 31-33°; по области ночью 15-20°, днем 29-34°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Укргідрометцентр

На 11 июля синоптики прогнозируют переменную облачность с отсутствием осадков.

Небольшие грозы возможны лишь в Карпатском регионе, днем и в южной части местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

На западе температура составит днем 29-32°, ночью 16-18°. На востоке ожидается днем 31-33°, а ночью 18-20°.

На севере днем 31-33°, ночью 16-20°. На юге днем прогнозируется 28-33, а ночью 18-20.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице в воскресенье, 11 июля, ожидается небольшая облачность; без осадков. Ночью возможен местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-34°.

Укргідрометцентр

Новости по теме: Магнитные бури в июле: Астрофизики изменили прогноз самых опасных дат месяца

Напомним, ранее в Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах удержится на несколько дней.