Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла, - NASA

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Энергетический дисбаланс Земли удвоился с 2005 года

Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году. Об этом сообщает прессслужба NASA.

В связи с новыми исследованиями, описанными как "беспрецедентный" рост на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NОАА) сообщили в новом исследовании, что "энергетический дисбаланс Земли почти удвоился" с 2005 по 2019 год. Рост был описан как "тревожный".

"Энергетический дисбаланс" означает разницу между тем, сколько "излучающей энергии Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью, по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения" возвращается обратно в космос.

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"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", – говорится в заявлении NASA по этому исследованию.

При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Эта система сбора данных позволяет точно оценить скорость нагрева мирового океана".

"Тенденции, которые мы обнаружили, в некотором смысле были довольно тревожными", - сказал Норман Леб, ведущий автор исследования и исследователь НАСА.

Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае следовало бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что "природный" сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

Исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

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Ранее в ООН заявляли, что этот век может стать последним для человечества на Земле если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением.