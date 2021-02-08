Зеленский живет в собственном мире, созданном специально для него, - Шарий о подавлении свободы слова в Украине

Анатолий Шарий 112.UA

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский живет в своем собственном мире и думает, что для роста его рейтинга надо заткнуть рты всем, кто говорит о нем плохо.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий убежден, что президенту Украины, который издал указ о закрытии трех украинских телеканалов, вообще наплевать на людей, которые остались без работы, он "проводит свои форумы" и защищается огромным количеством правоохранителей.

"Зеленскому наплевать, это абсолютно циничный человек, который живет в своем личном мире, созданным для него Кириллом Тимошенко и другими людьми, которых и близко нельзя было подпускать к политике. Поэтому он думает, что надо заткнуть рты всем, кто говорит о нем плохо, и тогда его рейтинг возрастет. Поэтому он затыкает рты вам и вашим каналам. До этого ранее он попытался закрыть рты ряду телеграм-каналов", – отметил блогер.

Следовательно, подчеркнул Шарий, журналисты, как люди, которые должны бороться с беззаконием, которое сегодня невозможно терпеть, должны не молчать, а распространять информацию и донести ее до 18% избирателей, чтобы они проснулись и поняли, кем на самом деле является Зеленский.

"Я рассчитываю, что все-таки это последние месяцы его пребывания на троне. И я надеюсь, что каким-то образом, законными способами можно будет его убрать. Для этого мы должны с вами говорить, говорить, говорить!" - подытожил журналист.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Сегодня представители телеканалов и их зрители, несмотря на снег и мороз, вышли на акцию протеста против подавления свободы слова в Украине. Однако, президент к ним так и не явился.