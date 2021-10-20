Зеленский заявил об обострении ситуации на востоке Украины

Президент призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на востоке Украины обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава страны призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе.