Зеленский заявил об обострении ситуации на востоке Украины
Президент призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе
Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на востоке Украины обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, глава страны призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе.
"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - отметил Зеленский.
Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обеспокоены блокированием Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Они призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою работу на Донбассе.