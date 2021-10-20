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Зеленский заявил об обострении ситуации на востоке Украины

Владимир Зеленский Офис президента

Президент призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на востоке Украины обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава страны призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - отметил Зеленский.

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Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обеспокоены блокированием Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Они призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою работу на Донбассе.

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