Зеленский заявил, что в Украине много где уже "польские зартплаты"

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

После уплаты жилья и коммуналки зарплаты в Польше приближены к украинским

Заработная плата во многих городах Украины приближается к зарплатам, которые могут получать украинцы в Польше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает "Украинская правда".

"Относительно потери работы (в Украине – ред.). Смотрите COVID действительно убивает маленький и средний бизнес. Это правда. Все, что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить - это уменьшение нагрузки на людей и предоставлять людям ту или иную поддержку.

Однако, если вы посмотрите среднюю заработную плату все же в Польше для наших украинцев, и сравните ее со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди в Польше зарабатывают, потому что они тоже там снимают жилье, оно там гораздо дороже, когда они там оплачивают коммунальные гораздо дороже", - сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что до конца года средняя зарплата может достичь 14,5 тысяч.