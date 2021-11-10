Украина готова дать отпор любому и когда угодно: Зеленский о наращивании РФ войск на границе

Давление России уже не действует на Украину, утверждает президент

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор. Об этом глава государства рассказал в обнародованном видеообращении .

"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Мы благодарны партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что со стороны России украинская власть слышит упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в "нормандском формате".

"Я надеюсь, теперь мир видит, кто хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч войск на нашей границе. В то же время скажем прямо, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает", - сказал Зеленский.

По его словам, обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на границе 8-й год подряд.

"Психологическое давление России на нас давно не действует. Наша разведка обладает полной информацией, а наша армия готова дать отпор кому-либо, когда-либо и где угодно", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина не имеет подтверждения информации, которую ранее распространили американские СМИ, о том, что Россия вновь наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называло эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

Как известно, несколько недель назад издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.