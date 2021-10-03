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Зеленский заявил, что не знал о намерениях Саакашвили поехать в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента

Глава страны считает решение бывшего президента Грузии неправильным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о намерениях Саакашвили поехать в Грузию.  Об этом он подчеркнул во время брифинге на выездном заседании фракции "Слуга народа".

Зеленский также заверил, что считает решение экс-президента Саакашвили неправильным.

"Я не знал, что он поедет в Грузии тем или иным путем. Я был очень удивлен. Честно говоря, какое может быть мое отношение. Как президент я должен думать о нем, как о гражданине. Я не знал о его решении и считаю, что это неправильно, потому что он имеет должность", - заявил он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михеила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

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