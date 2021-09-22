Зеленский встретился с главой Microsoft: Что обсуждали

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Они обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом и рассказал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективы развития национального IT-рынка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны.

Мы строим цифровую государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, они говорили о налаживании взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Президент пригласил компанию рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране, а также пригласил главу Microsoft посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активной эксплуатации уязвимостей в распространенном программном продукте Microsoft Exchange.