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Зеленский внес в ВРУ законопроекты о защите политзаключенных и членов их семей

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

Один из документов предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения свободы, а также определяет ее полномочия

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных, членов их семей и лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте президента.

Первый законопроект "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения свободы, а также определяет ее полномочия.

Сейчас известно, что комиссии предоставляется право подачи запросов на получение информации для принятия решений.

Следующие два законопроекта тесно связаны с первым.

Один предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии, а другой определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, полученных в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных.

Тесты законопроектов пока не опубликованы.

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Напомним, ранее в следственном изоляторе города Симферополь во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там удерживают украинских политзаключенных. Омбудсмен Людмила Денисова требует от так называемых властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты заключенных.

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