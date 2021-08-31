Зеленский вместе с женой в Вашингтоне почтили память жертв Голодомора

Мемориал открыли в центре Вашингтона в ноябре 2015 года

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

"Глава государства с женой положили символические снипки пшеницы к подножию мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины", - говорится в сообщении.

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Известно, что Владимира Зеленского ознакомили с историей создания памятника председатель Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас.

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Напомним, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.