Зеленский в День Достоинства и Свободы обратился к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По его словам, народу Украины "пора уже изменить самовосприятие и мышление"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном YouTube-канале Офиса президента.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода - это праздник. Это наш воздух. Нет, это не звучит слишком громко. Когда кто - то решает перекрыть нам воздух-вот тогда правда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ, тогда бывает слишком громко", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы должны гордиться тем, что они" свободны "и" свободны творить будущее", призвал"не опускать глаз".

"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И пора уже изменить самовосприятие и мышление. Мы не жертва, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедим", - сказал глава государства.

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Напомним, в воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечают День Достоинства и свободы. Соответствующий указ был принят президентом от 13 ноября 2014 года.