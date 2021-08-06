Зеленский ужесточил ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом сообщили в офисе президента.

Закон определяет незаконную добычу полезных ископаемых как уголовное правонарушение и предусматривает:

штраф от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение, или лишение свободы сроком до двух лет — за нарушение правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в значительном размере;

штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение, или лишение свободы сроком до трех лет — если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения;

лишение свободы сроком от пяти до восьми лет — если преступление совершено организованной группой или общеопасным способом, в результате чего погиб человек или были другие тяжкие последствия.

Кроме того, отныне в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающих право собственности на недра, предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов — на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Ранее сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины выявили незаконную добычу полезных ископаемых в Харьковской области, из-за которой государству было нанесен ущерб более чем на 65 млн гривен.