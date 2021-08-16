Зеленский утвердил новую государственную награду "Национальная легенда Украины"

Она будет золотой и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новом государственном знаке отличия "Национальная легенда Украины". Об этом сообщает Офис президента .

Глава государства также утвердил рисунок этого отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.

Отмечается, что знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Офис президента Украины

Подчеркивается, что награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Отмечается, что новую государственную награду могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

личные заслуги в становлении независимой Украины;

личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;

весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

В частности награждать отличием "Национальная легенда Украины" будет президент Украины ежегодно по случаю Дня Независимости.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский основал новую государственную награду "Национальная легенда Украины". Она будет вручаться за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины.