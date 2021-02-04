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Зеленский уничтожает СМИ, потому что боится правды

Если не говорить о коррупции, взяточничестве и лжи власти, то никто о них не узнает. Поэтому президент Зеленский приказал Совету национальной безопасности и обороны закрыть крупнейшие новостные телеканалы Украины - "112 Украина", NewsOne и ZIK. 

Власть Зеленского делает все, чтобы уничтожить независимые телеканалы. Они хотят кормить украинцев "видосиками" и пустыми обещаниями. Они не хотят, чтобы бедные увидели их имения, чтобы безработные узнали о депутатских взятках. 

Поэтому они создают монополию на собственную правду, уничтожая новостные телеканалы Украины - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: закрытие телеканалов ZIK,
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