Зеленский уничтожает СМИ, потому что боится правды

Если не говорить о коррупции, взяточничестве и лжи власти, то никто о них не узнает. Поэтому президент Зеленский приказал Совету национальной безопасности и обороны закрыть крупнейшие новостные телеканалы Украины - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Власть Зеленского делает все, чтобы уничтожить независимые телеканалы. Они хотят кормить украинцев "видосиками" и пустыми обещаниями. Они не хотят, чтобы бедные увидели их имения, чтобы безработные узнали о депутатских взятках.

Поэтому они создают монополию на собственную правду, уничтожая новостные телеканалы Украины - "112 Украина", NewsOne и ZIK.