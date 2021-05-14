Зеленский учредил пожизненные стипендии для украинцев, спасавших евреев от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 "О пожизненные государственные стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Таким образом обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем" звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины – звание Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра", - говорится в сообщении.

Указом поручается Кабинету Министров в месячный срок обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает лицо.

Также должен быть решен вопрос о финансировании выплаты таких стипендий в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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