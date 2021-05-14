Зеленский учредил пожизненные стипендии для украинцев, спасавших евреев от Холокоста
Размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность
Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 "О пожизненные государственные стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Таким образом обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем" звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины – звание Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра", - говорится в сообщении.
Указом поручается Кабинету Министров в месячный срок обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает лицо.
Также должен быть решен вопрос о финансировании выплаты таких стипендий в текущем году.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.