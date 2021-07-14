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Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины": Кто ее получит

Владимир Зеленский Офис президента

Она будет вручаться за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины

Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "Национальная легенда Украины".  Об этом сообщается на сайте президента.

Сообщается, что этой наградой будут отмечать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также награду будут вручать тем, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок этой награды будет утвержден по результатам Всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет министров. Правительство должно до 9 августа подать на утверждение президенту проект Положения о награде "национальная легенда Украины" и проекты рисунка.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил выдать первый наградной пистолет за свою каденцию.

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