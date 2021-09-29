Зеленский: сохранение памяти о Бабьем Яре-наш долг перед будущими поколениями

Владимир Зеленский Офис президента

Во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский убежден, что трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться ни в Украине, ни в мире, а сохранение памяти о ней является долгом перед будущими поколениями. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Два слова, по которым более 100 тысяч человеческих жизней. Два слова, по которым миллионы искалеченных судеб. Два слова, по которым 80 лет общей боли еврейского и украинского народов. Бабий Яр... Два коротких слова, что звучат два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений”, - отметил Президент.

Он напомнил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра, и добавил, что, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в очередной раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры.

“О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два следующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы”, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в целом жертвами Холокоста в Европе стало по меньшей мере 6 миллионов евреев, полтора миллиона из которых, то есть каждый четвертый убит, были из Украины.

Президент убежден, что будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества.

"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, – наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями", - убежден он.

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Зеленский заверил, что с 2019 года делает все, чтобы Бабий Яр с территории забвения превратился в место памяти, достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах.

“Бабий Яр – два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова – два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем. И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Нет в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Национальный банк с 27 сентября 2021 года вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре".