Зеленский сделал заявление о покушении на Сергея Шефира. Видео

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира. Его видеообращение опубликовал Офис президента в своем Telegram.

"Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", – подчеркнул глава государства.

По его словам, на инцидент последует сильный ответ, хотя он пока не знает, внешние или внутренние силы затеяли покушение на Шефира.

При этом Зеленский отметил, что такие действия не остановят проводимую им политику.

Также глава государства заявил, что возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Напомним, ранее мы писали, что в Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира как покушение на его жизнь. Нападение связывают с активной политикой главы государства.

Как сообщалось ранее, сегодня, около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал.