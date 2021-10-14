Зеленский распорядился выплатить денежное довольствие и премии военным

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение законопроект, направленный на улучшение системы денежного обеспечения военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выплате в полном объеме денежного обеспечения военным Вооруженных сил и премий по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как сообщается, указом президента Кабинету министров поручено срочно принять меры по выплате денежного довольствия военным и одноразовой премии.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, направленный на улучшение системы денежного обеспечения военных.

Известно, что правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание к концу 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года на уровне 13 575 человек. Правительство выделило новобранцам по 4,5 тысяч гривен.