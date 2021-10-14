Зеленский распорядился выплатить денежное довольствие и премии военным
Правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение законопроект, направленный на улучшение системы денежного обеспечения военных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выплате в полном объеме денежного обеспечения военным Вооруженных сил и премий по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.
Как сообщается, указом президента Кабинету министров поручено срочно принять меры по выплате денежного довольствия военным и одноразовой премии.
Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, направленный на улучшение системы денежного обеспечения военных.
Известно, что правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание к концу 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года на уровне 13 575 человек. Правительство выделило новобранцам по 4,5 тысяч гривен.