Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинских женщин

Иллюстративное фото. Укринформ

Соответствующую награду они получили за материнскую самоотверженность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" для более тысячи украинских женщин. Об этом сообщает Офис президента.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Таким образом, отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 13 – Донецкой, 50 – Житомирской, 32 – Закарпатской, 21 – Запорожской, 54 – Ивано-Франковской, 5 – в Киевской и 15 – города Киева.

"Также звание "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 – Луганской, 115 – Львовской, 12 – Николаевской, 76 – Одесской, 27 – Полтавской, 87 – Ровенской, 18 – Сумской, 54 – Тернопольской, 23 – Харьковской, 9 – Херсонской, 41 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 22 – Черниговской области", - заявили в ОП.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацистами во Второй мировой войне и выразил надежду на дальнейший мир в стране.