Зеленский присвоил звание Героя Украины паралимпийцу-чемпиону Крипаку

Максим Крипак РБК-Украина

Президент лично вручил награду за достижения на Паралимпиаде в Токио

Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратном чемпиону Паралимпиады Максиму Крипаку звание Героя Украины на встрече с паралимпийцами.

"В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания – это пример великого спортсмена Майкла Фелпса... Ты сказал, что хочешь стать лучше за него... Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он – герой другого государства. Ты – наш герой, и с сегодняшнего дня – Герой Украины", – подчеркнул президент Украины.

Кроме этого, Зеленский лично вручил награду Крипаку за достижения на Паралимпиаде в Токио.

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Как сообщалось ранее, украинский пловец Максим Крипак выиграл свою седьмую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио. На десятый день Игр-2020 26-летний харьковчанин завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив паралимпийский рекорд – 2 минуты 05,68 секунды.

До этого Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 400-метровке вольным стилем и 100-метровке на спине, серебро на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзу в эстафете 4х100 метров вольным стилем.